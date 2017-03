Administratorii unei companii care au luat banii a sute de persoane si le-au promis apartamente, dar nu le-au mai dat, au fost retinuti. Ei sunt acuzati de escrocherie in proportii deosebit de mari - VIDEO

Valeriu BODEAN, VICEPROCUROR INTERIMAR PCCOCS: “Au fost constatate cazuri cand li se propunea persoanelor fizice investirea mijloacelor banesti in unele apartamente ce urmau a fi construite, care deja ca bun viitor erau gajate sau ipotecate la institutii financiare, pentru obtinerea unor credite.”

Potrivit procurorilor, cei doi soti si fiul lor si-au inceput afacerea, care le-a adus 115 milioane de lei, inca in 2007. In jur de 400 de oameni au platit cate cel putin 20 de mii de euro, iar presupusii escroci le-au promis ca pana in 2011, acestia se vor muta in apartamentele lor de pe strada Ginta Latina din sectorul Ciocana al capitalei.

Nu a fost sa fie insa. Anul trecut, firma a intrat in insolvabilitate, iar oamenii au ramas cu buza umflata. Oamenii legii spun ca datoriile au aparut, deoarece indivizii au cheltuit banii pe masini de lux.

Valentin SAMOIL, SEF-ADJUNCT DIRECTIE INI: “Jaguar, Range Rover, BMW, Mercedesuri si altele, in suma totala de peste 15 milioane de lei. Pentru constructie s-au folosit doar 2 patrimi din suma toatala.”

Acum un an, un grup de investitori s-a plans intr-un reportaj Pro Tv ca a fost tras pe sfoara de catre gestionarii firmei. In 2015 compania a intrat in insolvabilitate din cauza unor datorii de peste 1 milion de lei la bugetul asigurarilor sociale.

In 2016, instanta numise un administrator provizoriu care ar urma sa incheie lucrarile de constructii. Atunci, locatarii urmau sa mai achite bani in plus pentru ca sa-si vada locuinte. Daca vor fi gasiti vinovati, gestionarii firmei risca pana la 15 ani de inchisoare.