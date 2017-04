Potrivit administratorului poligonului, barbatul lucra vanzator in magazinul de arme. Dupa o zi de munca a intrat in vestiar, iar l-a scurt timp s-a auzit o impuscatura. Veniti la fata locului colegii l-au gasit prabusit la pamant. Potrivit politiei, barbatul s-a impuscat din greseala in regiunea pieptului. Politia urmeaza sa stabileasca circumstantele producerii tregediei.