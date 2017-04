Administratorul unui poligon de tir din Straseni s-a stins pe loc dupa ce s-ar fi impuscat in piept. Cum s-ar fi intamplat totul

Potrivit inspectorului din Straseni, Ghenadie Malic, incidentul s-a intamplat ieri in jurul orei 17 la un poligon particular vis-a-vis de Unitatea Militara, in apropiere de Negresti. Instructorul si administratorul au intrat in vestiarul poligonului, instructorul a predat arma, iar administratorul de 34 de ani a luat-o si s-ar fi impuscat din greseala in regiunea pieptului. Pe acest caz a fost deschisa o ancheta, iar alte circumstante se stabiliesc.

De la fata locului a fost ridicata arma, iar corpul neinsulfetit urmeaza sa fie supus unei expertize medico-legale.