Admiratorii, prietenii si rudele au venit sa-si ia ramas bun. Corpul neinsufletit al lui Gheorghe Pirlea a fost adus la biserica Teodora de la Sihla - VIDEO

Sicriul va sta toata noaptea in biserica, iar maine dimineata va fi dus la teatrul Luceafarul, institutie pe care Gheorghe Pirlea a condus-o mai multi ani. Umoristul s-a stins fiind rapus de diabet zaharat, boala de care suferea de ceva timp. Gheorghe Pirlea s-a nascut pe 6 mai in 1944 in satul Varancau, raionul Soroca. El va fi inmormantat maine la cimitirul de pe strada Armeneasca din capitala.