Adolescentul de la Briceni, adus la Chisinau cu un elicopter SMURD Iasi, este in stare foarte grava. Medic: "Respira cu ajutorul aparatelor"

Elicopterul SMURD Iasi a aterizat la Chisinau la miezul zilei pe stadionul Dinamo din capitala. Potrivit Claudei Rascanu, medic SMURD, baiatul este in stare foarte grava, avand diverse traumatisme.

Claudia RASCANU, DOCTOR SMURD IASI: “Starea e grava, cu un traumatism cranian sever, posibil cu o hemoragie cerebrala, cu o fractura deschisa la femur, imobilizat intr-un aparat gipsat, fractura de mandibula si antibrat.”

De pe stadionul Dinamo, pacientul a fost preluat de o ambulanta si transportat la Institutul Mamei si Copilului. Acolo a fost internat la reanimare.

Tatina PASCOVSCAIA, SEF SECTIE REANIMARE, INSTITUL MAMEI SI COPILULUI: “Copilul este intr-o coma adanca. Respira cu ajutorul aparatelor. La moment nu se discuta despre vreo operatie. Are nevoie de un tratament intensiv si conservativ.”

Accidentul s-a produs acum doua zile in satul Corjeuti, Briceni. Adolescentul a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat cu motocicleta intr-o masina. Aceasta este a 35–a operatiune aero - medicala SMURD in Republica Moldova.