Adrenalina la maxim si vuietul motoarelor puternice au creat o atmosfera superba la finala Campionatul Moldovei de Autocross. Pilotii au incercat sa-si pastreze calmul si sa dea totul pentru victorie - VIDEO

Traseul de la Colonita a rasunat astazi de vuietul motoarelor. Ultima etapa a Campionatului de Autocross s-a desfasurat in aceeasi zi in care in tara noastra este sarbatorita Ziua Automobilistului. La competitia de astazi s-au intrecut 4 categorii de masini- Clasa touring autocross, clasa nationala, clasa supercars si buggy junior. Lupta pentru un loc pe podium a fost extrem de stransa, iar pentru a se impune, pilotii au fost nevoiti sa apese pe acceleratie la maxim si sa riste.

Unii soferi spun ca s-au pregatit mult pentru competitie.

Andrei MUSINSCHI, PARTICIPANT AL CAMPIONATULUI RM LA AUTOCROSS: “Timp de un an m-am pregatit. Asteptarile sa va spun cinstit Dumnezeu stie.”

Pentru unii piloti, cursa a devenit deja o traditie.

Maxim KRAINOV PARTICIPNT AL CAMPIONATULUI RM LA AUTOCROSS: “Am trecut destul de bine prima etapa, acus va fi si cea de-a doua si sper ca totul va fi bine.”

Andrei MAXIAN PARTICIPANT CLASA BUGGY: “Deja este o traditie cred deoarece de 15 ani aici se organizeaza ultima cursa a ziua automobilistului.”

Evenimentul este organizat sub patronajul Ministerului Economiei si Infrastructurii, reprezentantii caruia spun ca premiile din acest an sunt simbolice.

Maxim BESEDIN Vicepresedintele FEDERATIEI DE AUTOMOBILISM DIN REPUBLICA MOLDOVA: “Premiile se asteapta simbolice, noi avem uleiuri, benzina sportiva si bine inteles cupe”

Campionatul National de Autocross din Republica Moldova este organizat in fiecare an pe traseul de la Colonita.