Adrian Talmaci a fost numit secretar interimar al Consiliului Municipal Chisinau

Pana acum, Adrian Talmaci a indeplinit functia de secretar al Preturii sectorului Rascani.

"Va multumesc pentru incredere", a declarat acesta.

La sedinta CMC au fost prezenti 30 de consilieri municipali. Cei de la PL au lipsit.

Postul a ramas vacant dupa ce pe data de 29 iunie secretarul CMC Valeriu Didenco a fost demis.

Valeriu Didenco se afla in arest la domiciliu.

Procurorii spun ca Valeriu Didenco lua mita de sute si chiar mii de euro de la agentii economici pentru anumite favoruri in primarie.

Acestia il acuza pe secretarul Consiliului Municipal ca ar fi luat mita in repetate randuri de la proprietarii unor firme in schimbul anumitor servicii, ca de exemplu, examinarea proiectelor lor la Consiliul Municipal in regim de urgenta sau chiar influentarea alesilor locali sau a responsabililor din cadrul primariei.