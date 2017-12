Aduceau carne si salamuri alterate si castigau milioane de lei. 3 persoane, cercetate penal. Ce au gasit oamenii legii la sediul companiei - VIDEO

Castiga milioane de lei din faptul ca aduceau pe rafturile magazinelor din tara, carne fara acte de provenienta si salamuri alterate. Este vorba spre un producator de mezeluri de la noi, care a ajuns in vizorul oamenilor legii, iar administratia este cercetata penal pentru fraude in proportii deosebit de mari. Doar in acest an indivizii au agonisit la negru peste 7 milioane de lei.