Haine aduse ilegal din Ucraina, in valoare de 10 milioane de lei. PCCOCS anunta ca a retinut 7 indivizi, membrii unei grupari criminale. "Capul gruparii este cunoscut ca Sasa Tiganul"

Astfel, in urma mai multor perchezitii efectuate la domiciliile si masinile suspectilor, au fost depistate probe care ar demonstra vinovatia acestora.

Valeriu Codreanu, PROCUROR PCCOCS: "Am monitoritzat activitatile unui alt grup care aducea haine si alte marfuri de larg constum aduse de la o piata din Ucraina prin contrabanda. Astfel, am monitorizat un microbuz care era incarcat cu marfa si a fost retinut in flagrant in capitala. Au fost efectuate 10 perchezitii si au fost depistate marfuri de contrabanda de aproximativ un milion de lei. Au fost retinuti 7 membri ai gruparii, inclusiv si liderul acestei grupari. Capul acestei grupari este cunoscut ca alias Sasa Tiganu. Fiecare din acesti indivizi aveau rolul sau bine determinat. O parte din ei procurau marfuri de la piata si ceilalti actionau ca curieri si le aduceau in tara. Vorbim despre o captura de circa un milion de lei. Putem sa presupunem si banuim ca valoare marfurilor aduse de acestia ar putea estima si la 10 milioane de lei."

Lilian Mirca, PROCUROR PCCOCS: Totodata, acestia aduceau marfa prin regiunea transistreana, ocoleau zonele de securitate. Dupa cate se cunoaste acestia actionau de 2 ani. Nu aduceau marfa pe treaseele nationale care erau controlate de organele de drept, ei ocoleau punctele securizate si ,prin regiunea transnistreana, aduceau marfa de larg consum pe teritoriul tarii noastre.