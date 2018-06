Adunarea Generala a ONU a votat o rezolutie privind retragerea trupelor rusesti de pe teritoriul Republicii Moldova. 64 de tari au votat pentru, in timp ce Rusia si alte 14 state au fost impotriva - VIDEO

La sedinta Adunarii Generale a ONU de astazi, tara noastra a fost reprezentata de ministrul de externe Tudor Ulianovschi, care a tinut un discurs in fata tarilor membre. In timpul adunarii ce s-a desfasurat la New York, reprezentantul Rusiei din cadrul organizatiei, a cerut ca examinarea proiectului sa fie amanata asa cum din spusele lui, nici in Moldova nu exista un consens la acest subiect printre cetateni. Iniatiativa a fost respinsa insa, iar rezolutia a fost votata.

La rugamintea Pro TV, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Tudor Ulianovschi, care se află încă la New York a oferit următorul comentariu cu privire la semnificaţia votării Rezoluţiei: "Suntem recunoscători partenerilor noşti străini şi întregii comunităţi internaţionale pentru susţinerea şi solidaritatea de care am avut parte astăzi în cadrul Adunării Generale ONU în adoptarea Rezoluţiei. În ceea ce priveşte efectele acestui vot istoric, pe viitor vom face apel la această Rezoluţie în atingerea scopului retragerii complete şi necondiţionate a trupelor străine de pe teritoriul ţării noastre.Tot aici aş remarca că votarea Rezoluţiei noastre la ONU reprezintă exprimarea cea mai înaltă a susţinerii de către comunitatea internaţională pentru clauza retragerii trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova."

Brenden VARMA, PURTATOR DE CUVANT AL ADUNARII GENERALE A ONU: “Astazi au fost votate doua rezolutii, una dintre ele se numeste retragerea completa si neconditionata a trupelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova.”

Rezolutia a fost adoptata cu 64 de voturi pentru, 16 contra si 84 de abtineri. Printre tarile care s-au expus impotriva proiectului, se numara Rusia, Blearus, Coreea de Nord, Armenia si Siria.

Imediat ce decizia a fost luata, liderul PD, Vlad Plahotniuc, dar si premierul Pavel Filip s-au laudat cu ea pe facebook, clificand adoptarea rezolutiei drept un succes istoric pentru tara noastra. Filip urmeaza sa ofere mai multe detalii la acest subiect in cadrul unui briefing, ce va avea loc maine dimineata. Dupa ce s-a implicat in conflictul militar de pe Nistru, armata a 14-a a ramas in regiunea transnistreana, sub pretextul oficial ca pazeste depozitul de munitie de la Cobasna.

Desi la summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Moscova s-a angajat sa isi retraga armamentul si militarii, acest lucru nu s-a intamplat pana acum.