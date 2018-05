Adus si dus pe furis? Aurel Ignat a fost, totusi, adus la Judecatoria Rascani, desi avocatul sportivului ne-a spus ca acesta nu a fost prezent. Dupa aproape 2 ore de la incheierea sedintei luptatorul K1, scos din cladire - VIDEO

Dupa ore bune in care jurnalistii l-au asteptat pe Aurel Ignat, insa acesta nu a mai aparut, dupa incheierea sedintei la care magistratii au emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele luptatorului, avocatul sportivului ne-a spus ca Ignat nu a fost prezent intrucat s-ar simti rau si are nevoie de ingrijiri medicale, in urma loviturilor pe care le-a primit in seara in care un barbat de 30 de ani a fost snopit in bataie.

Totusi, dupa aproape 2 ore de la incheierea sedintei, Ignat a fost scos din cladirea Judecatoriei, alaturi de alti cativa detinuti.

