Adusi organizat la marsul PD-ului? Momentul in care zeci de oameni cu chipiuri de partid urca in microbuze si autobuze pe care sunt lipite sigla PD: "Cine a platit transportul? -Partidul" - VIDEO

"Am fost la defilare, a fost frumos. - De unde ati venit? - Sangerei. - Cine va adus? Cine va asigurat drumul? - Nu stiu"

"A venit autobusul in sat si am venit"

"Am venit cu transportul de la primarie. - Au platit ei? - Da,da."

"-Cine a platit transportul? - Partidul cred"

In aceasta dimineata de Ziua Vcitoriei, partidele s-au intrecut in marsuri. PCRM si PSRM si-au scos masinile de epoca, iar PD in frunte cu liderul Vlad Plahotniuc, presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dar si mai multi deputati din fractiune, dupa ce a depus flori la Complexul Memorial Eternitate si-a adunat simpatizantii, intr-un numar impresionant si a pornit in mars spre Piata Marii Adunari Nationale.