Aeroportul Chisinau are o noua pista pentru decolare si aterizare. Pista are aproape 2400 de metri lungime si 45 de metri latime, iar constructia ei a costat 17 milioane de euro - VIDEO

Noua pista are aproape 2400 de metri lungime si 45 metri latime, firma care a construit-o garanteaza un termen de exploatare de 30 de ani. Aceasta are un sistem de iluminare care permite aterizarile in regim de vizibilitate redusa. Directorul companiei Avia Invest care a luat in concesiune Aeroportul International Chisinau a precizat ca pentru constructia pistei au fost invistiti 17 milioane de euro, o parte din veniturile aeroportului, iar alta din bugetul companiei.

"In primul rand noi ne orientam la siguranta zborurilor, aceasta pista, va duce la majorarea nivelurior de siguranta. O sa operam 24 din 24, o sa devenim mai interesanti pentru companiile aeriene, mai atractivi si sper ca vor fi mai multe zboruri.”

Prezent la eveniment, Ministrul Economiei, Chiril Gaburici a declarat ca odata cu cresterea numarului de servicii, va creste si economia tarii.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: “Este important pentru cei care vin sa investeasca in Republica Moldova. Vor exista destinatii noi, potential pentru tari noi de a zbura direct in Moldova. In acelasi timp, turismul este un factor important daca vom avea destinatii noi.”

Presa a fost invita si la un tur deasupra Chisinaului cu un avion care a decolat si a aterizat pe noua pista. Aeroportul Chisinau a fost dat in concesiune in 2013 pentru 49 de ani. Compania AVIA Invest, presedintele Consiliului de Administrare al careia este Ilan Shor, s-a angajat atunci sa investeasca 244 de milioane de euro in modernizarea acestuia.

Un raport al CNA din 2015 spune ca procesul de concesionare s-a facut netransparent si ii reproseaza firmei ca in loc sa investeasca banii proprii, foloseste si profitul din activitatea aeroportului.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA-INVEST: “- Cum ramane cu aeroportul dupa 49 de ani, revine inapoi statului, si in ce conditii?- Sa ajungem sanatosi peste 49 de ani, dar conform conditiilor contractuale tot ceea ce se realizeaza in aeroport se transmit ulterior statului.”

In acelasi raport, Centrul Anticoruptie recomanda anularea taxei de modernizare de 9 euro per pasager la plecare, care ar fi perceputa ilegal odata cu stingerea obligatiilor pe contractele de creditare intre Aeroportul Chisinau cu BERD si BEI. CNA a indemnat guvernul acum trei ani sa anuleze contractul de concesionare, ceea ce nu s-a mai intamplat.