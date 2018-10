Aeroportul, pazit ca niciodata. Politisti, carabinieri, bodyguarzi, medici au venit sa se asigure ca presedintele Turciei are parte de tot confortul la aterizare. Dodon a venit sa-l intampine impreuna cu sotia sa - VIDEO

O multime de oameni au fost mobilizati pentru aceasta vizita. A fost intins covorul rosu, femeile de serviciu s-au asigurat sa nu fie nici urma de praf pe usi, iar la final au maturat inca o data. Atunci cand au ajuns, masinile cu simbolul de stat al Turciei, au fost inspectate de un caine.

In scurt timp si-a facut aparitia presedintele Igor Dodon. Pentru ca presa nu a avut acces in interior, seful statului a avut grija sa publice poze din momentul intalnirii. In una dintre ele, cei doi presedinti stau pe aceeasi canapea, tinandu-se de mana, in timp ce sotiile lor sunt pe fotoliile de alaturi si ii privesc.

Era trecut de miezul zilei cand Presedintele Moldovei a parasit aeroportul. El a iesit pe alta usa decat omologul sau turc.

“Este paza, dar nu e chiar normal, este om care intarzie la aeroport. Nu ii da drumul incolo, cine o sa ii intoarca biletul. /- Si aceasta vizita cum vi se pare? - Nu ma incalzeste deloc.”

“Sa fi venit vreun ciocan sau nicovala puteam sa va mai spunem, dar asa cand e vorba de conducatori noi nu ne pricepem.”

Ultima vizita oficiala a presedintelui Turciei la Chisinau a avut loc in 1994.