Daca stati prea mult in bataia aerului conditionat, riscati sa ajungeti direct la spital. Tot ce trebuie sa stii despre curentul de aer racoros in zilele toride. Ce spun medicii - VIDEO

Maria a ajuns la proceduri de acupuntura, dupa ce a vazut ca muschii fetei, pur si simplu, au refuzat sa se miste. Din cauza curentilot de aer rece, tanara s-a trezit cu inflamarea nervului facial.

Maria, PACIENTA: "- Nici nu mi-am dat seama cum s-a intamplat totul. M-am trezit intr-o dimineata si nu mai simteam jumatate de fata. M-am stresat, am plans."

In afara de tratamentul medicamentos, tanara are nevoie de reabilitare, pentru a nu ramane cu jumatate de fata imobila. Infipt la o anumita adancime, acul stimuleaza contractia muschiului. Procedura dureaza 20 de minute. Pentru reabilitarea muschilor, sunt necesare in jur de 15 proceduri. Rezultatul se vede pe fata, cand nu mai ramane vreo urma de asimetrie.

Maria, PACIENTA: "— Nu m-am restabilit imediat dupa prima procedura. Zi de zi, veneam la proceduri si de bucuram de fiecare muschi, ce se restabilea. In urma acestui incident, merg la birou si sting toate aparatele de aer conditionat si inchid geamurile."

In situatia Mariei se afla alti zeci de pacienti, care au cautat racoare in aceste zile toride.

"Mergem acasa si includem aparatul de aer conditionat."

Aparate de aer conditionat gasesti oriunde: in magazine, farmacii si localuri. Putini, insa, stiu cat de periculos este sa stai in fata lor ori sub curentii de aer. Si, daca nu va adresati imediat la medic, riscati sa nu va mai puteti trata. Peste cateva luni sau chiar saptamani de la debutul inflamatiei, muschii raman imobilizati. In afara de asta, puteti avea si alte probleme de sanatate.

Natalia CIOBANU, NEUROLOG: "Pneumonie, agravarea alergiilor."

Specialistii ne recomanda sa nu trecem imediat de la caldura la racoare si sa setam o temperatura a aerului la climatizoare apropiata de cea de afara, iar apoi, treptat, sa racim incaperile. Totodata, nu stati in fata aparatelor de aer conditionat si nu deschideti mai multe geamuri odata, pentru a evita formarea curentilor reci de aer.