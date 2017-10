Afacerile cu crizanteme sunt profitabile in aceasta perioada din an. Investitiile sunt pe masura veniturilor se lauda florarii. O familie din Durlesti se ocupa cu aceasta afacere de aproape doi ani, iar acum livreaza in toata tara - VIDEO

Explozie de culoare in gradina acestei femei din Durlesti, unde cresc crizanteme. Albe, roze sau galbene au valuit cu parfumul lor toata gospodaria. Alina Piribicovsaia spune ca are o viata implinita. Si asta pentru ca se ocupa cu ceea ce ii place cel mai mult… sa creasca flori. Alina ne-a povestit ca ideea de afacere a preluat-o de la mama sa, astfel si-a umplut gradina cu flori de toamna.

Alina PIRIBICOVSKAIA, ANTREPRENOARE: “Eu singura de al doilea an, dar de fapt m-am invatat de la mama mea si are vreo 10-12 ani de cand se ocupa cu florile. Nu numai crizanteme, flori de primavara pana in toamna.“

Multi vor sa aiba crizanteme in propria gradina, terasa sau chiar restaurant, spune ea, iar in aceasta perioada are cele mai multe vanzari.

Alina PIRIBICOVSKAIA, ANTREPRENOARE: “Saptamana asta si viitoare este cea mai fierbinte perioada a crizantemelor.Au inflorit cele mai repede, cele mai multe. Vara vand in piata centrala, dar acum trei copii si nu pot sta la piata sa vand. Lucrez cu oameni care angro de la mine.”

Alina spune ca pretul florilor incepe de la 20 de lei si ajunge la 100 de lei, iar cea mai buna achizitionare este sa le luam in ghiveci. Astfel, crizantemele rezista pana la trei luni.

Alina PIRIBICOVSKAIA, ANTREPENOARE: “Anul asta avem 45 de culori diferite, soiuri diferite, fiecare culoare creste in felul sau, se intreaba in felul sau. Noi ne straduim in fiecare an sa gasim soiurile bune care sa creasca nu numai la noi, dar si la cei care le cumpara.”

Afacerea cu flori de toamna poate fi una profitabila daca exista pricepe si investitii.

Alina PIRIBICOVSKAIA, ANTREPRENOARE: “Ne staruim sa ii scoatem. Avem copii trebuie sa ii crestem, avem cheltuieli in familie.”

Familia Piribovskaia are si o sera. Acolo cresc flori pe care le vor vinde in perioada la primavara.

Alina PIRIBICOVSKAIA: “Sunt flori care cresc pe parcursul a toata iarna si le vindem doamnelor de 8 martie. Sunt flori cinerare, cyclamen, ghiacint care sunt din cepe si o sa mai am ceva de genul ca ghiocei."

In florariile din capitala o crenguta de crizantema se vinde cu 20 de lei, iar cele in ghiveci ajung chiar si pana la 200 de lei. Ele raman inflorite pana in decembrie, chiar si dupa primele ninsori.