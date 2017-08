Afacerile gagauzilor infloresc pe banii europenilor. Pana acum peste 30 de agricultori din atonomie au primit pana la 18 mii de euro sub forma de grant: si-au cumparat utilaje noi - VIDEO

Rabdare, munca si fonduri europene au fost ingredientele succesului pentru acest tanar din Comrat, care a pus pe picioare o sera cu rosii. Spune ca de la doua randuri sadite acum sapte ani, a ajuns in acest an la jumatate de hectar.

"Antreprenorul spune ca ales sa cultive un soi special de rosii care cres pana la 10 metri inaltime, mai din luna mai pana in luna noiembrie, rosiile dau roada incontinuu. Astfel ca la jumatate de hectar ajunge sa culeaga pana la 50 de tone."



Constantin FILEV, ANTREPRENOR: "Vedeţi sunt roşii fărâmicioase, practic fără pete albe, tocmai bune pentru murături si salate. Foarte gustoase. Am început să cultiv legume pentru că am văzut la cunoscuţi şi am decis să încerc.”

Nu a primit pana acum niciun ajutor de nicaieri. Abia anul acesta a reusit sa muste o bucata din cele 6 milioane de euro oferite de Uniunea Europeana antreprenorilor din autonomia gagauza. Mai exact, a castigat 9 mii de euro. Cu o parte din si-a cumparat un tractor, iar cu alta vrea sa-si instaleze in sera incalzire autonoma, sperand ca va putea sa-si diversifice culturile.

Constantin FILEV, ANTREPRENOR: ”Cazanul ne va ajuta să cultivăm iarna verdeţuri, salată verde, ceapă verde. Această ne va ajuta să producem mai mult, pe o suprafaţă mai mare.



Din acest an are si doi angajati pe care-i plateste cu cateva mii de lei.

”Am 4 copii, trebuie să-i hrănesc, dacă nu aş avea de lucru, nu ştiu ce aş fi făcut.”



Rosiile le vinde la piata din Comrat, iar in aceste zile spune ca nu duce lipsa de clienti. Pana acum 30 de antreprenori din Autonomia Gagauza au castigat granturi intre 9 mii si 18 400 de euro.

Programul este finantat de Uniunea Europeana si implemntat de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.