Sobarii de la noi isi fac asociatie. Este prima de acest fel din tara noasta. Acestia spun ca vor sa invete unii de la altii si sa imbunatateasca calitatea serviciilor pe care le presteaza - VIDEO

Tudor Burac este sobar de 20 de ani. Spune ca a facut studii in Romania deoarece in Moldova nu au unde invata aceasta meserie. Lui i-a venit idea de a crea o Asociatie Sobarilor si Hornarilor, desi nu stie cati sunt in tara noastra.

Tudor BURAC, SOBAR: "Acum ne propunem un proiect destul de ambitios, ca sa aducem sobaritul, breasla sobarilor la nivel european. - De ce anume standartele europene? In primul rand sunt spre benificiul sobarului si in al doilea rand spre benificiul clientului. Azi la noi piata e in haos fiecare sobar face sobele, nu vreau sa spun ca bine, sau rau, dar nu conform standartelor. “

Si sotia lui Tudor Burac, a indragit aceasta meserie si acum ei lucreaza impreuna.

Ana BURAC: “Poate pare ca nu este o meserie pentru o femeie, dar as putea sa spun ca in multe tari europene sunt cupluri care lucreaza impreuna si chiar sunt sobarite profesioniste. Imi aduc aminte ca si bunica mea construia sobe si din cate stiu in timpurile de mai inainte multe femei cunosteau aceasta meserie."

Avand o asociatie, sobarii prezenti la eveniment, spun ca serviciile lor se vor imbunatati si vor putea invata unul de la altul.

“Intalnirea aceasta este foarte buna, noi ne intalnim si vorbim in principiu noi ne ridicam nivelul nostru de profesionalism”

“Sunt multe schimburi de experienta, in unele cazuri noi credem ca facem bine, dar iarasi nu suntem la curent, nu suntem destul de scolarizati, daca noi cumva crestem ne scolarizam clar lucru ca reducem numarul incendiilor si mortalitaitii.”

Si pompierii saluta idea crearii unei asociatii a sobarilor, deoarece iarna de cele mai multe ori incendiile sunt provocate de sobele defecte.

Ion BANTAS, SPECIALIST SUPERIOR, IGSU: “Cele mai dese cazuri de incendii care se produc annual in Republica Moldova sunt din cauza defectelor ale sobei, si anume sunt fisuri in sobe. Cosurile de fum trebuie sa fie verificate si curatate, ele sunt riscul cel mai mare.”

Ultimul caz de intoxicare cu monoxid de carbon a avut loc la Straseni in familia unui viceprimar. Sotul acesteia s-a stins, iar ea si fiul de 12 ani au ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon.

Ulterior pompierii au stabilit ca in casa nu exista sistemul de ventilare, cosul de fum nu corespundea normelor de siguranta, iar centrala termica a fost instalata cu numeroase incalari. De la inceputul anului au avut loc 121 de incendii, in care 18 persoane si-au pierdut viata.