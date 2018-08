Afisele, panourile publicitare sau chiar vitrinele abunda in cuvinte scrise gresit. Atractioane, manichiur sau viceu. Sunt cateva din perlele pe care le putem gasi pe afisele din Chisinau - VIDEO

Intr-un panou publicitar din centrul capitalei sunt propuse mai multe servicii precum "Frezuri" si "Manichira". Oamenii care trec prin preajma nu prea atrag atentia la greseli.

"Manichira, keratin imi pare ca este gresit, este o problema. Foarte multe greseli se observa, indeosebi la publicitate."

"Chisinaul este impanzit cu greseli gramaticale, probabil sunt careva responsabili de la primaria Chisinau care trebuie sa ia o atitudine."

"Prima este frizuri nu cred ca trebuie sa fie ceva de genul, manichiura. Nu prea atrag atentia daca sincer daca merg, dar daca sa te uiti mai atent nu sunt binevenite astfel de greseli."

O alta greseala am gasit-o pe vitrina unei cafenele din preajma pietei centrale, pe care scrie "gustari rece" in loc de gustari reci. Iar lista cuvintelor scrise gresit este lunga.

"Ele nu trebuie sa fie, ele mai mult incomodeaza, in rest care si cum cu gramatica. La noi limba e schimonosita."

"Te deprinzi, noi atatia ani traim aici sunt deamu deprinsa pentru mine nu-i o problema. Mie ce imi trebuie inteleg."

Acum trei ani de ziua limbii romane Directia Cultura din cadrul Primariei Chisinau a lansat pe facebook pagina cu greseli iar internautii au postat poze cu erorile gramaticale intalnite prin oras. Pe un panou au vazut scri "maniciura", in loc de "manichiura", iar pe altul, "lingerie" in loc de lenjerie.

Si meniul unor restarante este bogat nu doar in bucate, dar si in greseli: "cofe" in loc de cafea si piza in loc de pizza sau bere viu neflitrat. Anunturile de pe stalp pot fi si ele niste capodopere. In acest anunt persoana vinde un apartament cu trei camere, unde sunt amenajate trei lodjii cu stelopachet pa cand corect ar fi trei balcoane din termopan.