Satul Stejareni este parca uitat de restul lumii. In localitate nu gasesti o scoala sau o casa de cultura, iar medicul de familie vine doar o data pe saptamana. Oamenii au fugit de acolo si s-au imprastiati prin lume - VIDEO

Victoria CATANA: “E satul meu. Il iubesc, dar va trebui sa plec inapoi. Sunt ca pe spini cand vad ce este aici. “

Dupa 12 ani petrecuti printre italieni, Victoria Catana a revenit acasa, in speranta de a duce o viata mai buna, cu banii castigati in strainatate. Visele s-au ruinat cand a vazut ca satul ei a stat pe loc in tot acest timp, ba chiar a dat inapoi. In mahala, nu a mai ramas nimeni. Toti vecinii sunt imprastiati prin lume. Asa ca, Victoria si-a facut bagajele, din nou, si este gata sa plece.

Victoria CATANA: “O sa plecam unde este mai usor. Trebuie sa fac eu drumurile aici? “

Dupa orice ploaie, drumurile se ineaca in noroi, iar din cauza gropilor, care arata mai mult ca niste santuri, masinile se opresc in loc.

“ - Ne-au spus sa adunam cate o mie de lei. Cei care au masini sa dea doua mii. - Cine v-a propus? - Primarul. “

“ - Prin 90 au fost facute drumurile si gata. Au trecut 30 de ani. “

“ - Nu am vazut sa vina o data vreun tractor pe aici, sa impinga vreo piatra. “

Si cum ambulanta ori autobuzul scolar se opresc la intrarea in sat, oamenii sunt nevoiti sa mearga pe jos pana acolo.

“ - Luam copiii in spinare cand e noroi si mergem kilometri. “

“ - Mergeti prin sat se vedeti cum este. “

Si, intr-adevar, dupa nici o ora petrecuta in sat este clar ca aici problemele se tin lant. Oamenii nu au canalizare si apeduct.

“ - Apa nu avem . ”

Aceasta este una dintre cele trei fantani, la care vin oamenii din tot satul, deoarece aici gasesc apa buna. Pentru ca locuieste departe, aceasta femeie, de exemplu, aduce apa nu cu galeata, ci cu... butoiul.

Iar varstnicii se limiteaza la o jumatate de galeata cu apa. Doar atata pot duce. Aceasta batrana spune ca aduce apa de la fantana doar pentru baut, iar pentru alte necesitati…

“ Iau apa de ploaie. “

Unii sateni si-au improvizat o baie, in mijlocul curtilor, ca sa poata sa se spele.





Iar daca te doare ceva, astepti pana joi, spun oamenii, cand in sat vine medicul de familie. In cazul in care durerea e prea mare, mergi la centrul medical din Lozova.

“ - Am dureri de picioare. Trebuie sa ma duc la Lozova. Dau o suta de lei pe taxi. “

In afara de o biserica, gradinita si doua magazine nu mai este nimic. Scoala a fost inchisa recent. Nu gasesti o farmacie, o biblioteca ori o casa de cultura.

“ - A fost hramul orasul si au facut afara.“

“ - Tinerii au plecat. “

Dupa ora 17, in Stejareni e intuneric bezna. In tot satul sunt trei becuri la stalpi. Doua - defectate, iar al treilea a fost instalat de un satean, asa ca il aprinde doar atunci cand are nevoie. E de ras si de plans, spun satenii, care sustin ca le-a ajuns cutitul la os.

“ - Daca vreau sa ma duc si eu la o intalnire, nu pot. Poate sa vina sa-ti dea cineva o palma si nu stii cine este.”

Stejareniul se afla sub jurisdictia comunei Lozova, respectiv, si primarul este unul la doua localitati. Satenii spun ca la cererile lor, acesta nu mai raspunde.

“ - Sa mergi la raion e ca si cum ajungi la Dumnezeu. “

“ - Primarul nu face nimic pentru sat. “

“ - Umbla dupa noi la alegeri, dar acum nu vine nici la o sarbatoare. “

Am sunat la primaria din Lozova, dar nimeni nu ne-a raspuns la telefon. Potrivit unor date din 2004, in Stejareni locuiesc aproximativ 700 de oameni, dar asta doar pe hartie, spun cei care au mai ramas. Localniii cred ca in sat mai sunt vreo 200 de persoane, cei mai multi batrani.