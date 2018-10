Agenda clasica a elevului ar putea deveni istorie. O companie IT a lansat un site unde elevii vor putea sa vizualizeze orarul, sarcinile, notele sau chiar sa incarce temele in cazul in care absenteaza la ore - VIDEO

Daca esti un elev, adept al tehnologiilor moderne, agenda electronica este platforma care te va scapa de batai de cap ca ai uitat agenda clasica acasa si nu ai unde fixa temele sau nota obtinuta. Aflata la un clik distanta, aceasta poate fi accesata de pe calculator sau telefon.

Andrei MATCOVSCHI, MANAGER PROIECT: ”Fiecare elev va avea un login, pagina lui unde va avea agenda, orarul de studii si reusita scolara. La fiecare obiect notele, absentele si media.”

Elevii vor accesa informatii referitoare la sarcinile pentru acasa sau fisiere suplimentare incarcate de profesor. Pe viitor acestia vor putea prezenta prin intermediul platformei chiar si tema pentru acasa in cazul absentarii. Elevii vor fi atentionati automat daca orarul a fost modificat.

Andrei MATCOVSCHI, MANAGER PROIECT: ”In cadrul sistemului ei o sa primeasca o notificare, maine in loc de matematica o sa aveti limba romana, luati va rog manualele si pregatiti tema pentru acasa.”

Platforma adresata nu doar elevilor, dar si profesorilor le va usura considerabil activitatea. Va fi si o mai buna comunicare intre ei.

Andrei MATCOVSCHI, MANAGER PROIECT: ”Sunt orele care le preda si in ce clasa. El vede registrele, putem sa vedem elevii. Profesorul intra, poate sa adauge tema lectiei, tema pentru acasa si poate sa puna note. Vede cine e dirigintele clasei, cine e seful, poate sa ii contacteze.”

Printii vor avea si ei un cont de unde vor accesa notele copiilor sau vor semna agenda.

Andrei MATCOVSCHI, MANAGER PROIECT: ”El poate sa treaca sa vada la ce subiect si la ce tema pentru acasa a fost primita, respectiv o medie pe fiecare subiect. O analiza a absentelor pe fiecare obiect, motivata, nemotivata.”

Autorii spun ca daca in tarile europene platformele de acest tip ii ajuta pe parinti sa afle informatii chiar si despre alimentatia copiilor, produse interzise sau permise la cantina scolii, in tara noastra ideea abia isi face loc, dar are sanse de dezvoltare.

Andrei MATCOVSCHI, MANAGER PROIECT: ”Sa fie laboratoare online, sa fie posibilitatea sa vezi cursul pe tot anul, sa citesti cartea inainte, sa poti sa treci un curs aditional, sa poti sa treci materiile nu doar la ore, dar si inafara lor, sa poti sa nu vii la ore si sa dai materiile, sa poti sa sustii examene de clasa a 8-a a 9-a, fiind in a 7-a.”

Ideea, spune Dmitri Volosin, directorul companiei IT, i-a aparut dupa ce fiul cel mic uita mereu agenda acasa.

Dmitri VOLOSIN, DIRECTOR COMPANIE IT: ”Am un fiu mai mic, Mihai, care merge la scoala. Copiii in clasa a doua, a treia, se joaca, uita, si mereu erau probleme cu temele pentru acasa. Venea acasa si tema nu era scrisa. Trebuia sa sunam prietenii, cunoscutii si pierdeam foarte mult timp. Plus la toate nu stiam ce note primeste.”

Spune ca elevii, profesorii si parinti, vor avea de castigat odata cu trecerea la agenda si registrul online.

Dmitri VOLOSIN, DIRECTOR COMPANIE IT: ”Acum profesorii cheltuie mult timp pentru completarea mai multor documente. Odata cu platforma de studii, ei vor putea face asta o singura data si vor economisi foarte mult timp.”

Autorii dau asigurari ca niciun elev, oricat de ambitios ar fi, nu va putea sparge sistemul pentru a modifica o nota.

Dmitri VOLOSIN, DIRECTOR COMPANIE IT: ”Facem tot posibilul ca aceste date sa nu poata fi furate si sterse. Avem cateva backup-uri. Nu cred ca va fi posibilitatea ca elevii sa isi schimbe notele.”

Platforma este oferita gratuit institutiilor de invatamant. Important este ca utilizatorii sa o actualizeze si sa o completeze cu informatii pentru ca aceasta sa fie functionala.

Dmitri VOLOSIN, DIRECTOR COMPANIE IT: ”Pentru noi acum este important sa convingem ca scoala sa faca aceasta agenda electronica actuala, sa o intretina. Oferim produsul, dar nu putem sa completam in locul scolii. Sa lucreze cu el si va deveni popular in intreaga tara.”

In urmatoarea perioada autorii platformei se vor intalni si cu reprezentantii de la Ministerul Educatiei pentru a discuta modalitatea in care scolile din tara noastra ar putea trece treptat la registrele si agendele electronice. In cateva saptamani, elevii clasei a 6-a si a 8-a de la liceul Mircea Eliade si Alexandru Puskin vor fi primii care vor trece la sistemul online.