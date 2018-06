Agentia Proprietatii Publice va gestiona nu doar bunurile cu destinatie economica, ci si sociala, culturala, de invatamant sau bunuri cu valoare istorica - VIDEO

Agentia Proprietatii Publice este in proces de restructurare a sectorului proprietatii de stat. Reforma se face pentru a reduce la maxim cazurile de exploatare eficienta sau ineficienta a bunurilor publice, spune directorul APP.

Vladimir BALDOVICI, DIRECTORUL APP: “Agentia este cea care va gestiona, va duce evidenta si va trasa linia de dezvoltare a intreprinderilor de stat si a societatii pe actiuni limitate.”

Directorul institutiei isi propune ca procesul sa fie transparent.

Vladimir BALDOVICI, DIRECTORUL APP: “Acele schimbari care sunt la nivel de guvern au fost tot in corelare cu partenerii externi. Toata restructurarea are un singur scop noul proprietar a bunurilor statului trebuie un control mai riguros, sa devina mai eficient, sa devina mai transparent si sa fie mai coerent in gestionarea unui bun.”

In timpul apropiat, toate proprietatile publice si cele economice vor fi in gestiunea Agentiei.