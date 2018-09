Agentia Servicii Publice a inceput sa primeasca cereri pentru eliberarea permisului de conducere international. Acest act este o anexa a permisului national pentru soferii care merg peste hotare: "Vor scoate bani din oameni" - VIDEO

Soferii nu sunt obligati sa-si faca acest document. Responsabilii de la Agentia Servicii Publice sustin ca acest act este o anexa a permisului national, pentru soferii care merg peste hotare. Am mers astazi la Gara de Nord ca sa aflam daca soferii care circula pe rutelele internationale au nevoie de acest act.

"Ne descurcam cu acestea care le avem, nu am avut probleme."



"Vor sa scoata bani din oameni pentru stat ii bun da pentru noi nu."

Permisul International poate fi obtinut la solicitare in baza permisului de conducere national de tip nou si costa 320 de lei.

Ion LEAH, SEF SECTIE PERMISE DE CONDUCERE: "Destinatia principala a documentului este de a facilita conducatorii cu permise modlovenesti. Reprezinta o traducere in mai multe limbi, cu statut international. Speram ca vor fi de ajutor soferilor."

Permisul de conducere international va fi valabil numai daca aveti si permisul de conducere national si va fi eliberat pentru o perioada de 3 ani. Acesta va putea fi folosit in tarile straine in cazul in care conducatorul auto este tras pe dreapta, iar agentului de circulatie nu ii este clar ce scrie in documentul moldovenesc.

Asta in timp ce la noi in tara, in cazul in care soferul vorbeste intr-o limba pe care politistul nu o intelege, cel din urma este obligat sa-i asigure un traducator.