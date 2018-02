Unde vrei sa spui "Te iubesc" de Ziua Indragostitilor? O poti face intr-un restaurant mobil la 50 de metri inaltime sau intr-un castel - VIDEO

Pentru mai multa adrenalina ai oportunitatea sa spui te iubesc in cadrul unei cine romantice organizate la inaltime. Oferta vine din partea vecinilor romani si este unica in regiune.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: "Este un mini restaurant ridicat de o masina speciala. Te ridica la 50 de metri inaltime. Este un restaurant mobil, in fiecare saptamana este in alt oras din Romania. Pana si clientii stau in aer, doar pe un scaun fara sa aiba altceva care sa-i tina. Pretul este de 100 de euro pentru masa la acest restaurant, plus se achita transportul, cazarea.”

Francezii insa te fac sa te simti rege si-ti pun la dispozitie un castel.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: "Este construit de o familie de boieri francezi. Are peste 120 de ani. Se ofera cu toate seviciile incluse, cu chelneri, cu portar. Tinerii se pot simti niste boieri.”

Indragostitii nu se limiteaza doar la destinatii speciale, dar mai solicita si picanterii. Pentru a-si impresiona jumatatea inchiriaza instrumentisti sau chiar orchestre.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: "Daca e o tara precum Italia sau Franta sa chemi o orchestra este de la 400 de euro pentru trei artisti, pana la 1000 de euro."

Cei plictisiti de ofertele vecinilor si cu buzunarul mai plin pot alege muntii din Austria sau Franta. Orasele iubirii figureaza si ele in topul solicitarilor. Pentru Paris, Amsterdam, Roma sau Venetia, tarifele incep de la 229 de euro.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: "Toate hotelurile pregatesc aditional pentru seara de 14 februarie. Sampania in camera este obligatorie, petale de trandafir.

Alte agentii te indeamna sa sarbatoresi iubirea intr-o croaziera. Aceste oferte au devenit tot mai la moda in ultima perioada. Un vas asemeni unui hotel de 5 stele, botezat conform traditiei chiar de Sophia Loren, te face sa scoti din buzunar cel putin 650 de euro pentru o persoana.

Irina ROTARU, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: "Incepe din Barcelona. Turistii pot vedea Nisa, o parte din Italia, ajung chiar pana la Palma del Mallorca. 02:32- Seara au animatie, programe, au show-uri."

Moldovenii care vor sa iasa din tipare pot alege pretentioasele destinatii exotice. Egipt, Dubai, Sri Lanka sau Maldive sunt printre ofertele vedeta a lunii februarie.

Irina ROTARU, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: "Sri Lanka poate sa inceapa de la 400 de euro pentru o persoana, daca includem si zborul atunci la 1200-1300 de euro de persoana la mancarea mic dejun. Daca vorbim de Maldive atunci preturile incep de la 2000 de euro."

Fie ca preferati o destinatie de vis din tarile exotice sau alegeti sa sarbatoriti acasa, cel mai important raman a fi sentimentele si puterea cu care spuneti - te iubesc.