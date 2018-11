Detalii despre politistul care a fost gasit impuscat intr-o padure din sectorul Rascani al capitalei: muncea de 26 de ani la INP. Ce spun colegii acestuia - VIDEO

Descoperire macabra in sectorul Rascani al capitalei. Un politist de patrulare a fost gasit impuscat in cap in aceasta dimineata intr-o padure. Acesta s-ar fi sinucis din arma pe care o detinea legal, spun organele de ancheta. Deocamdata nu se stie daca barbatul a lasat un biletel de adio.