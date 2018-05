Agitatie electorala, sigilare nepotrivita, votare in grup si fotografierea buletinelor. Neregulile depistate de observatorii Promolex la sectiile de votare din Chisinau si Balti - VIDEO

La sectia de vot nr. 256 din orasul Codru, observatorul unui candidat electoral a observat ca intr-un singur apartament sunt inregistrate tocmai 15 persoane. Presedintele Biroului Electoral insa spune ca din cele 15 persoane doar una ar fi venit astazi sa voteze.

“Da, intradevar a fost dar noi nu suntem de vina."

Potrivit observatorilor Promo-Lex, in mai multe borouri electorale, alegatorii au preferat sa intre in cabina de vot cate doi si sa se consulte pentru cine sa-si dea votul. La sectia amenajata la liceul Liviu Rebreanu, doi soti au facut acelasi lucru iar buletinele nu le-au fost anulate.

Au fost inregistrate 7 cazuri cand persoanele neautorizate au intrat in incita biroul electoral sau in apropierea acestuia au facut agitatie. Chiar si observatorii din partea candidatilor in unele cazuri ii indemnau pe oameni pentru cine sa-si dea votul.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Aici un observator a sfatuit un candidat a intrat cu el in sectie.”

O multime de neregulie s-au inregistrat in liste electorale cum ar fi adrese gresite, alegatori decedati dar si semnaturi in locul altor persoane, spun observatotii PRO MOLEX.

Pavel POSTICA, DIRECTOR PROMO-LEX: “Multe persoane care se afla peste hotare si ele mai figureaza.”

Unii nici nu s-au regasit in listele electorale.

"Nu sunt in lista si stau cate o jumatate de ora ca sa ma puna in lista de aia eu azi nu am timp. -Dar din ce motiv, nu aveti viza de resedinta? -Am, dar cred ca nu ma iubesc! La putere stau oameni care se gandesc nu mai la buzunar.”

Zeci de alegatori si-au fotografiat buletinele de vot, iar la Balti un alegator a incercat sa iasa cu buletinul din sectia de votare. Daca iar fi reusit acesta ar fi urmat sa fie platit.

Pavel POSTICA, DIRECTOR PAVEL POSTICA: “El a incercat sa iasa afara cu buletinul de vot."

Alegerile de astazi au fost monitorizate de peste 1400 de observatori. Peste 700 dintre ei sunt acreditati de Comisia Electorala Centrala, iar ceilalti de catre Consiliul Electoral de Circumscriptie. Peste 375 sunt de la PROMOLEX.