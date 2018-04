Aglomeratie a fost in cimitirele din toata tara. Oamenii au mers cu pomenele pregatite din timp, pe care le-au impartit de sufletul mortilor. Au intins mese si au golit paharele cu vin - VIDEO

In cimitirul de la Soroca, oamenii s-au adunat la mormintele rudelor pentru a aprinde o lumanare. Pastele Blajinilor e un prilej frumos de a te intalni cu cei dragi, spune aceasta femeie.

„An de an suntem intr-o traditie sa pomenim raposatii."



Asa ca au intins masa chiar langa mormant, de pe care nu au lispit sarmalele si fripura. Totusi, multi spun spun ca traditia se schimba si nu mai vin la cimitir cu pomene scumpe.

„Orice om se straduie sa pomeasca frumos. Din an in an vin oamenii mai simplu.”



Cei care nu au reusit astazi sa ajunga la cimitir, o pot face si maine.