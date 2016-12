Aglomeratie in pietile din capitala. Goana dupa cumparaturi si statul la coada, pe ultima suta de metri, au devenit deja traditie de Revelion: "Sa facem galuste, salata si racitura" - VIDEO

Piata Centrala din capitala era astazi ca un musuroi astazi. Cu listele de cumparaturi pregatite de acasa, oamenii au stat la coada ca sa cumpere bunatati pentru masa de Revelion.

”Am cumparat rosii si mandarine”.

“Nu se trece fara sampanie”.

Unele gospodine, in lipsa de timp, si-au trimis sotii la cumparaturi.

“Noi facem cumparaturile ca suntem mai iuti sa nu purtam sotia prin piata.”

“Gopodinele sunt acasa ele stau gatesc galuste, frigarui”.





La mare cautare au fost varza murata pentru sarmale si castravetii pentru salata olivie.

“La sarmalute, unii fac bors scazut”.

“Cu carnita cu salate”.





De pe masa de sarbatoare nu pot lipsi fructele exotice.

Si la tarabele cu carne au fost cozi.

“Sotul sa gandit sa faca ceva asemantor ca frigaruiul doar ca va pune mai multe legume”.

In pungi au ajuns bucate si bauturi care sa ii multumeasca pe toti care se vor aseza la masa. VOX7474-01 “Galuste facem“Am pregatit racituri numai nu din carne de gaina si cocos. De ce? Sa nu supar ca noi folosim in mancare pe dansul”.

Unii erau in cautare de cadouri.

“Cadouri avem pentru copii pentru femei."

“Un suvenir pentru infrumusetarea locuintei sa fie mai vesel”.

Oamenii se plang ca nu le ajung bani ca sa cumpere tot ce si-ar dori deoarece preturile au crescut inainte de sarbatori.

“La pensia noastra cam 500 de lei mai mult nu putem sa ne permitem”.

Forfota mare a a fost si in centrele comerciale. Unii spun ca au trecut peste bugetul rezervat.

“Ar bine ca si cumpartori sa mai ajute vanzatori sa puna in pachete. Faci o lista de produse, dar cumperi cu totul altceva ”.





Si pentru ca vine anul cocosului...

“Lasa cocosul sa va aduca oua de aur si sanatate”.

Cei care inca mai au de facut un drum la cumparaturi, mai au timp. Unele supermarket-uri si hipermarketuri sunt deschise pana la ora 22.