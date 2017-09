Agricultorii au primit doar 5% din valoarea subventiilor - Mold-street.com

Astfel, in decurs de aproape 3 luni de campanie de informare si colectarea cererilor s-a reusit achitarea a doar ceva mai mult de 5% din valoarea subventiilor promise de autoritati.

Cereri in valoare de 278 milioane lei

Potrivit APA in cadrul Campaniei de receptionare a cererilor de finantare 2017, Agentia a inregistrat 1,968 de cereri, in suma totala de peste 278 milioane lei, dintre care au fost autorizate 629 de cereri, in valoare totala de 52 milioane lei.

Mentionam ca, valoarea Fondului National de Dezvoltare a Agriculturii si Mediului Rural pentru anul de subventionare 2017, este de 900 milioane lei, inclusiv 231 milioane din contul Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultura si dezvoltare rurala.

Desi suma totala pare mare, circa 40% din bani a fost alocata pentru plata a 335 milioane lei, datorii pentru anul 2016.





