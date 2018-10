Agricultorii moldoveni, care cresc mere, cauta noi piete de desfacere. Desi exporta mai multe fructe in Rusia, ei spun ca incearca sa cucereasca si consumatorii europeni - VIDEO

Cristian Mata din satul Albinetul-Vechi raionul Falesti creste mere pe o suprafata de 20 de hectre. Roada pe care o strange o exporta in Federatia Rusa de mai multi ani. Ar vrea, totusi, ca fructele sale sa ajunga si in Uniunea Europeana. Piata rusa este mare, dar nu este stabila, spune el.

Cristian MATA, PRODUCATOR: "Pana cand nu am incercat sa exportam in Uniunea Europeana. Este mai accesibila pentru noi Federatia Rusa. Daca apar oportunitati incercam si pe alte piete."

Tanarul spune ca vrea sa-si vanda marfa in mai multe tari pentru ca sa-si poată intoarce cheltuielile, care sunt destul de mari.

Cristian MATA, PRODUCATOR: "Mai ales in primii ani atunci cand se sadeste livada. Toate costurile care se efectueaza pe parcursul anului, cheltuielile sunt semnificative."

Iar Aliona Mandati are o livada ce se intinde pe o suprafata de 45 de hectare. Din 2010 exporta merele in Federatia Rusa. Insa, in acest an, a incercat sa-si diversifice piata de desfacere.

Aliona MANDATI, PRODUCATOR: "Si am inceput exporturile in Orientul Mijlociu, Qatar, Banglades apoi urmeaza Dubai si Arabia Saudita."

Cumparatorii din Orient, povesteste ea, prefara doar cateva soiuri de mere, unele dintre care cresc in livada ei. Acum incearca sa-i convinga sa accepte si alte soiuri cultivate la noi.

Aliona MANDATI, PRODUCATOR: "Aceasta piata a Orientului Mijlociu prefera doar cateva soiuri de mere care sunt limitate si care la noi in tara pentru unii producatori aceste soiuri lipsesc. Iar daca le au atunci in cantitati mici."

Directorul ANSA Gheorghe Gaberi spune ca exporturile in Uniunea Europeana s-au dublat fata de anul trecut la prune si struguri, iar stocul din acest an este pe sfarsite. Merele, insa, se vand in continuare, in mare parte, in Rusia.

Gheorghe GABERI, DIRECTORUL GENERAL ANSA: "Anul trecut a fost prima experienta de export in Uniunea Europeneana in cantitati de peste 4000 mii de tone mere. Acum simtim si acolo o inviorare si se stabilesc relatii cu cumparatorii de acolo. Si ne propunem sa marim exportul de mere acolo, care au fost apreciate de consumator."

Anul trecut circa 225 de mii de tone de mere din Republica Moldova au ajuns in Rusia.