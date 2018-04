Ai demontat deja anvelopele de iarna? Ce pericole te pandesc daca circuli vara cu pneurile de iarna

De ce nu avem voie sa circulam iarna cu anvelope de iarna? De ce in unele tari primesti amenda de 5000 de Euro daca politia te prinde pe autostrada ca mergi cu anvelope de, vara, cand afara sunt -10 grade? De unde toata aceasta campanie de folosire a pneurilor potrivite in functie de sezon? Numai si numai din motive de siguranta.

Pentru ca anvelopele de iarna nu ofera aderenta buna cand temperatura scade sub 7 grade Celsius. Adica materialul din care este fabricata anvelopa se comporta bine doar la temperaturi mai mari, iar la temperaturi joase devine mai rigid. Mai mult, profilul anvelopei ofera o aderenta scazuta prin felul in care este desenata suprafata de rulare. Per total, materialul si suprafata de rulare nepotrivite sezonului rece duc la o aderenta scazuta la franare, la demaraj, la forte laterale. Asta inseamna ca riscul de a se produce un accident creste exponential.

Dovada stau si mii de accidente produse de soferi inconstienti care nu si-au montat pneurile potrivite atunci cand era iarna.

Dar ce se intampla daca facem acelasi lucru vara? Adica ce se intampla daca circulam cu anvelope de iarna cand afara sunt 30-40 de grade? De ce nu interzice legea si folosirea pneurilor de iarna pe timp de vara? Este oare pericolul mai mic? In primul rand, trebuie mentionat un lucru foarte important, atat pentru soferi, cat si pentru autoritatile care fac si modifica legi: aproape 99% din accidentele rutiere care au loc in cursul unui an au loc pe carosabil negru, fie uscat, fie umed, dar curat, fara polei si fara gheata. Asta inseamna ca noi trebuie sa avem mereu aderenta optima pentru asfalt curat, pentru sosea la negru. Si daca iarna aceasta aderenta ne-o ofera anvelopele de iarna, care nu sunt pentru zapada, ci doar pentru temperaturi mici specifice iernii, pe timp de vara trebuie sa facem acelasi lucru: sa folosim aderenta optima.





