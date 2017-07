Zeci de moldoveni au stat aproape 2 ore in avion, fara aer conditionat si apa, asteptand sa decoleze de la Roma la Chisinau: Air Moldova a anuntat ca va recompensa toti pasagerii - VIDEO

Comunicatul emis de catre responabilii de la Air Moldova:

Aeronava companiei Air Moldova - Airbus A320 - a fost ieri inspectata pe Aeroportul Fiumicino din Roma de catre inspectorii SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) ai Autoritatii aeronautice din Italia (ENAC). Aceasta este o verificare la care sunt supuse toate companiile aeriene si toate aeronavele. Acest tip de inspecţie este inopinat si autoritatile aeronautice ale fiecarui stat decid cand si care aeronava sa fie verificata, de obicei, in mod aleatoriu. In acest timp, pasagerii au avut de asteptat la bordul aeronavei pe aeroportul din Fiumicino finalizarea inspecţiei care a durat circa 1.5 ore. Compania Air Moldova va recompensa pasagerii cursei Roma-Chisinau din 26.07.2017.

Ieri, un pasager a postat pe pagina sa de facebook cateva imagini video din aeronava plina cu moldoveni. Din imagini se vede cum oamenii incearca sa-si faca aer cu reviste sau tot ce gasesc prin preajma.