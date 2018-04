Ajutati de parinti si rude. Ce donatii au primit procurorii in 2017 (video) - Ziarul de Garda

Victoria Furtuna, procurora care a ajuns in atentia opiniei publice in 2017, gestionand dosarul penal pe numele lui Iurie Chirinciuc, fostul ministru al Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, a primit, anul trecut, dreptul de abitatie intr-un imobil luxos, cu doua niveluri, de la periferia orasului. Casa a fost procurata in 2012 de soacra sa, care este stabilita cu traiul, de mai multi ani, in Italia, scrie ZdG.md.