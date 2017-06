Al 11-lea dosar de acuzare pentru fraudele de la BEM in care sunt implicati 5 fosti membri ai Comitetului de creditare, trimis in judecata

Potrivit Procuraturii, din materialele acumulate de procurori in cadrul dosarului reiese ca, in intervalul anilor 2010-2011 fostul presedinte, in coparticipare cu alti patru membri ai Comitetului de Creditare al BEM, au acordat credite neperformante pentru patru firme in suma de 197 milioane lei. Desi, potrivit legislatiei, interventia Comitetului de Creditare se impunea si acordarea creditelor urma a fi stopata cu recuperarea imediata a mijloacelor financiare acordate, inculpatii nu au intreprins actiuni in acest sens, prejudiciind institutia bancara in proportii deosebit de mari.

In total, Procuratura Anticoruptie a expediat in instanta de judecata 11 cauze penale de invinuire a inculpatilor de comiterea mai multor episoade de acordare a creditelor neperformante din sursele BEM. Actualmente, fostul presedinte al Comitetului de Creditare al BEM se afla in arest preventiv, iar complicii sai sunt cercetati in stare de libertate.

In scopul recuperarii prejudiciului cauzat Bancii de Economii au fost aplicate mai multe sechestre, inclusiv asupra bunurilor ce apartin cu drept de proprietate invinuitilor.

Pentru comiterea infractiunii respective legislatia prevede amenda sau inchisoare de pina la 7 ani, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pina la 5 ani.

Urmarirea penala pe alte episoade ce vizeaza acordarea, in diferite perioade, a creditelor neperformante de catre Banca de Economii este in desfasurare.