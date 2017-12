Al doilea an la rand, in lipsa primarului, care este dat in cautare internationala pentru tentativa de omor, la Balti a fost inaugurat bradul de Craciun. Usatii le-a promis oamenilor ca Revelionul il vor petrece impreuna - VIDEO

Bradul inaugurat aseara la Balti este acelasi de anul trecut. Este artificial si are peste 21 de metri. Primarul Renato Usatai, dat in cautare internationata i-a felicitat pe cei prezenti in piata Vasile Alecsandri, prin skype de la Moscova, dintro masina. El s-a aratat sigur va in 2018 va reveni in Moldova.

Renato USATAI, PRIMAR BALTI: “Eu sunt sigur ca in noaptea de Revelion ne vom vedea. Vreau sa va doresc emotii pozitive si vreau ca toti cei care se afla departe de copii si parinti sa fie acasa cu voi. Eu sunt sigur astazi ca anul 2017 a fost ultimul cand nu am fost impreuna. Eu sunt sigura ca in anul 2018 vom fi deja impreuna si vom vom reusi sa ducem la bun sfarsit toate sarcinile.”

Dupa mesajul de felicitare a lui Usatai pe scena au urcat baietii de la Brio Sonores, care au incins atmosfera.

A cantat aseara la Balti si trupa Sun-Stroke Project, care a ne-a reprezentat in acest an tara la Eurovision.

Este pentru al doilea an la rand cand primarul de Balti lipseste de la inaugurarea bradului de Craciun. Inca din vara anului 2016 el a plecat la Moscova, iar ulterior pe numele sau a fost emis un mandat de arest, fiind dat si in cautare internationala.

Renato Usatii este acuzat ca, in 2010, ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbuntov. Usatai spune ca totul ar fi fost pus la cale de Vlad Plahotniuc. Liderul PD a respins invinuirile lui Usatai. Primarul de Balti risca pana la 20 de ani de inchisoare.