Alarmat ca de Ziua Independentei, bd. Stefan cel Mare ar putea sa fie inca in santier, primarul interimar ii ameninta pe functionarii de la directia transport: "S-ar putea alege cu anchete de serviciu" - VIDEO

Alarmat ca pe 27 august,de ziua Independentei, bulevardul Stefan cel Mare ar putea sa fie inca in santier, Nistor Grozavu ii ameninta pe functionarii de la directia transport. Din noua postura de primar interimar, Grozavu spune ca Oleg Poiata si cativa functionari s-ar putea alege cu anchete de serviciu. Seful directiei transport spune ca face tot ce ii sta in puteri ca sa o scoata in capat pana pe 27 august.