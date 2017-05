Albert al II-lea de Monaco se afla intr-o vizita oficiala in tara noastra. Printul a promis ca va contribui la constructia unui parc national la Orheiul Vechi si restabilirea Gradinei Botanice - VIDEO

Printul Albert al II de Monaco a aterizat in aceasta dimineata pe aeroportul din Chisinau cu un avion privat. Primul care s-a intalnit cu oficialul de la Monaco a fost premierul. Pavel Filip l-a asteptat la Resedinta de Stat. Dupa partea de salut, cei doi demnitari au discutat tet-a-tet, presa insa nu a avut acces.

La final cele doua parti au semnat doua acorduri, unul de colaborare economica si altul pe partea de mediu. Printul s-a angajat sa ne ajute la crearea unui Parc National la Orheiul Vechi si la restabilirea Gradinii Botanice.

Acordul fiind semnat de catre ministrul mediului si administratorul Fundatiei Printului. Momentul insa nu a trecut fara un mic incident. Valeriu Munteanu a vrut sa faca schimb de documente, asa cum se obisnuieste, oficialul de la Monaco insa a refuzat.

Albert al II, PRINT MONACO: "În această vizită am descoperit o ţară cu poporul său. O ţară care prin poziţia sa geografică se află la răscrucea dintre două culturi latină şi slavă."

Dupa declaratii, printul a avut grija sa-si ia foile pe care era scris discursul sau.

Valeriu MUNTEANU, MINISTRUL MEDIULUI: "Urmeaza ca noi sa elaboram proiecte si sa le trimitem lor."

Tot astazi Printul de Monaco s-a intalnit cu presedintele parlamentului si a depus flori la monumentul lui Stefan cel Mare. Maine, Albert al II va avea o intrevedere cu Igor Dodon. Fiind cunoscut ca un microbist inflacarat, dupa infrangerea de aseara a echipei tarii sale in Liga Campionilor, printul va merge la stadionul Zimbru, unde se va intalni cu mai multi fotbalisti. Albert al II are 59 de ani si a devenit printul de Monaco in 2005, dupa moartea tatalui sau.