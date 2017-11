Alegatorii din Chisinau nu au fost prea dornici de a vota. Sectiile de vot au fost aproape goale. Ce spun locuitorii capitalei - VIDEO

Alegatorii din Chisinau nu au fost prea dornici de a vota. Sectiile de vot au fost aproape goale, doar din cand in cand deschidea usa cate un cetatean. Cei care nu s-au prezentat la urne invoca din diverse motive, ca nu au avut timp, nu are nici un rost ori au fost la munca. Cei care totusi au votat afirma ca au facut acest lucru pentru ca vor sa le fie bine in orasul lor.