Alegeri anticipate la Chisinau si Balti in aceeasi zi? Ce urmează dupa demisiile lui Renato Usatii si Dorin Chirtoaca - Anticoruptie.md

Dorin Chirtoaca, invinuit in dosarul parcarilor cu plata care urmau sa fie amenajate in Chisinau, a anuntat vineri, 16 februarie, ca demisioneaza din functia de edil al Capitalei. Este cea de-a doua demisie a saptamanii, dupa ce si Renato Usatii a anuntat acum cateva zile ca renunta la fotoliul de primar al orasului Balti. Potrivit reprezentantilor Comisiei Electorale Centrale, alegerile anticipate in cele doua localitati s-ar putea desfasura pe 20 mai, scrie anticoruptie.md.