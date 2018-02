Alegerile corecte depind de fiecare dintre noi, astfel ca toti cetatenii ar trebui sa se implice. Mesajul transmis printr-un spot video de catre CEC - VIDEO

“- Si daca noi vrem sa alegem consiliul blocului, cineva trebuie sau nu trebuie sa aiba grija de toate acestea? - Trebuie, dar sa aleaga toata lumea si nu unul. Nu pentru unul alegem, dar pentru toti. “

In spotul video, apar cativa locatari care trebuie sa-si aleaga consiliul blocului. Intregul proces are loc in curte. Oamenii improvizeaza o sectie de vot, aducand din apartamente diferite lucruri. A fost asezat langa o masa, pe zapada, chiar si un acvarium cu pesti. In acest fel, Comisia Electorala Centrala a incercat sa sugereze cat este de important ca toti cetatenii sa participe la alegeri.

“- Nu se vine la alegeri fara buletin. “

Este primul spot video lansat de CEC in cadrul campaniei de informare organizate in contextul alegerilor parlamentare din acest an.

“Alegerile trebuie sa fie corecte si transparente. Cu totii trebuie sa participam la vot. “

Alegerile parlamentare vor avea loc in toamna acestui an. In noiembrie, 2017, a fost aprobata harta celor 51 de circumscriptii uninominale pentru scrutin, 48 dintre ele vor fi constituite pe teritoriul Republicii Moldova, iar 3 in afara tarii.