Alegerile din Jora de Mijloc raman valabile, iar Marina Tauber - primar. Curtea de Apel Chisinau a respins contestatia depusa de Maia Sandu: "Vrem Marina in primarie" - VIDEO

“Maia, lasa-ne in pace.”

”Vrem Marina in Primarie.”

“Da ce dreptate, daca ne-o ales primarul nostru, lor ce le trebuie. Maiei Sandu ce nu ii trebuie?”

“Sandu. A inchis gradinitele, scolile, se comporta grosolan cu oamenii. Mare scroafa e ea.”

“Daca ar fi dreptatea mea, chiar as da-o afara din Moldova.”

“Pe Maia Sandu o maritam cu un homosexualist din Europa sa scapam de ea.”

Zeci de oameni au venit astazi dimineata in fata Curtii de Apel Chisinau pentru a-si sustine primarita proaspat aleasa. Manifestantii insista ca alegerile din Jora de Mijloc, Orhei, au fost corecte, iar Maia Sandu nu ar trebui sa isi bage nasul.

“A furat cu Leanca si acum provoaca lumea./- O acuzati ca a furat banii, dar insusi Ilan Sor este condamnat. - Nu, Ilan Sor milionar a fost.”

“Da Doamna Sandu, daca mai sunt alegeri repetate, ea isi permite toate cheltuilile sa le plateasca din buzunarul ei?”

“Ce se baga Maia in noi? Ea in Jora nu a fost nicioadata – Cm ati ajuns toti aici? - Care cum a putut. - Nu sunteti la munca azi? - Noi la deal lucrez, ma duc cand vreau, nu ma sileste nimeni.”

Marina Tauber a iesit in fata protestantilor si s-a lansat in promisiuni.

Marina TAUBER, PRIMAR JORA DE MIJLOC, ORHEI: “Eu de multe ori va spuneam ca o sa facem istorie pe mai multe capitole. M-am gandit ca o sa avem doar cazuri pozitive, nu m-am gandit ca cei care nu au participat la alegeri, ma refer la Maia Sandu si care greu pronunta denumirea comunei/vor fi atat de cointeresati.”

Nu toti insa au inteles de ce au venit de la Jora de Mijloc la Chisinau.

“Am venit si noi sa privim aici ce e. - Ce are loc astazi la Curtea de Apel? - Asa.”

“Ce are loc la Curtea de Apel acum? - Justitia. CA sa depindem, sa luam a nostru, demnitatea noastra sa ne-o scoatem.”

“Mi-o zis pur si simplu sa tin. - De ce ati venit aici? - Nu este scris? - Dvs nu stiti?…”

Mai tarziu si-a facut aparitia si Ilan Sor. Asta in timp ce Curtea de Apel examina contestatia de pusa de lidera PAS, Maia Sandu, care a cerut ca scrutinul din Jora de Mijloc sa fie anulat deoarece Partidul Sor ar fi cheltuit cu peste 200 de mii de lei mai mult fata de suma maxima prevazuta de lege, iar alegatorii ar fi fost corupti in ziua scrutinului, transportati organizat si filmati ilegal.

Ilan SOR, LIDER PARTIDUL SOR: “O nemernica care nu a facut nimic in aceasta viata si nici nu poate face nimic. Doar isi bate joc.”

Sor nu a vrut sa ne spuna cati bani a cheltuit pentru campania electorala din Jora de Mijloc, dar si pentru protestul de astazi de vreme ce pentru toti manifestantii au fost aduse sticle cu apa, montate veceuri si instalate boxe, astfel incat sa se auda cuvantarile de la microfon. Mai mult a fost improvizata si o mica scena, iar toata lumea pare sa fi fost adusa organizat cu autobuzele.

“Vrei 35 de oameni in autobuz, dar sunt si microbuze. E autobuzul comandat? - Da./ Dvs cum ati fost comandat? Eu nu stiu, mau comandat si am venit.”

“Din banii mei nu a mers nimic, a fost transfer. - De unde transfer? - S-au gasit oameni, care sustin partidul.”

Ilan SOR, LIDER PARTIDUL SOR: “Asta e singura intrebare? Nu va intereseaza Maia Sandu?”

In cele din urma, Curtea de Apel Chisinau a mentinut decizia instantei de la Orhei. Prin urmare, contestatia de anulare a alegerilor din Jora de Mijloc, depusa de Maia Sandu, a fost respinsa. Juristul formatiunii a declarat ca decizia este una regretabila si ca o va ataca la Curtea Suprema de Justitie.

Sergiu LITVINENCO, JURIST PAS: “Este o decizie regretabila. Chiar si din Cosmos se vede ca nu poti organiza 6 concerte si sa te incadrezi in suma de… E imposibil lucrul asta.”

Insotit de cativa bodyguarzi care purtau valize, Ilan Sor a sarbatorit triumful de la Apel, printr-o baie de multime.



La fel ca si Marina Tauber.

“La Jora locuiesc. -Ati inchiriat casa, ati cumparat? - Sunt deja detalii. - Ne puteti chema in vizita? - Sigur. - Si cand v-ati mutat? - Inca de lunea trecuta.”

Marina Tauber, vicepresedinte al Partidului Sor a fost aleasa primar in Jo0ra de Mijloc in urma scrutinului din 20 mai, obtinand 61 la suta din sufragii. Ea figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii, primarul de Orhei. Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.