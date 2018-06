E definitiv. Alegerile locale din Chisinau raman INVALIDATE - decizia Curtii Supreme de Justitie. Mandatul primarului ales Andrei Nastase nu a fost validat

Joi, Curtea de Apel nu a validat mandatul primarului ales, Andrei Nastase.

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Princinpalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie. Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.





Ieri, decizia judecatoriei de a declara nule alegerile din Chisinau a fost atacata la Curtea de Apel. Andrei Nastase sustine ca este o lovitura pusa la cale de democrati si socialisti. Purtatorul de cuvant al democratilor a spus ca aceste declaratii sunt politice.





In cazul in care Curtea de Apel va mentine decizia luata de prima instanta, avocatii edilului spun ca vor merge si la Curtea Suprema de Justitie. Anterior socialistii au depus doua contestatii impotriva lui Andrei Nastase.





In prima, care a fost respinsa, acesta era acuzat ca a fost sustinut intr-un mod deschis de primarii din Romania in timpul campaniei. In a doua contestatie a PSRM, Andrei Nastase era acuzat ca a facut agitatie electorala in ziua alegerilor, cand a indemnat oamenii sa iasa la vot.



In acesta caz, Curtea Suprema a lasat in vigoare decizia Curtii de Apel, care a stabilit ca Nastase a incalcat legea. Codul electoral spune ca in cazul declararii scrutinului nevalid, la carma capitalei ramane primarul interimar in functie, pana la alegerile noi de la anul.