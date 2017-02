Alerta cu bomba de pe Aeroportul din Chisinau s-a dovedit a fi FALSA

Informatia se actualizeaza.



(UPDATE 17:12) Alarma cu bomba s-a dovedit a fi falsa. In prezent, se intreprind toate masurile de rigoare pentru a identifica si retine persoana care a amenintat aeroportul. Punctul de trecere ”Aeroportul International Chisinau” activeaza in regim normal.

UPDATE (17:00) Intrucat specialistii nu au depistat niciun obiect suspect, a fost permisa intrarea persoanelor in sala de sosire a aeroportului.

UPDATE (16:15) Toti membrii personalului, cat si calatorii care se aflau in cladire, au fost evacuati. Totodata, procedura de inregistrare a pasagerilor a fost temporar stopata, ceea ce inseamnă ca unele curse vor fi efectuate cu intarzieri.

UPDATE (16:00) "Astazi, in jurul orei 15:30, politistii de frontiera din punctul de trecere ”Aeroportul International Chisinau” au primit o scrisoare electronica de la o persoana necunoscuta, prin care se anunta ca aeroportul este minat si se solicita despagubiri financiare. Imediat, angajatii Politiei de Frontiera au anuntat toate entitatile care presteaza servicii in aeroport in vederea sporirii masurilor de securitate, la fel au fost mobilizate toate echipele de interventie ale serviciilor specializate ale MAI. De asemenea, un grup de interventii, format din ofiterii de investigatii si ofiteri de urmarire penala ai Politiei de Frontiera au demarat actiuni de identificare a persoanei care a semnalat existenta bombei. Vom reveni ulterior cu mai multe informatii", se arata in comunicatul Politiei de Frontiera.