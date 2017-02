Alerta cu bomba pe Aeroportul din Chisinau. Mesajul pe care l-au primit pe posta electronica: "Este minat..."

UPDATE 16:38 Aeroportul a fost evacuat, iar cursele vor intarzia cu o ora, spun autoritatile.

UPDATE 16:30 "Astazi, in jurul orei 15:30, politistii de frontiera din punctul de trecere ”Aeroportul International Chisinau” au primit o scrisoare electronica de la o persoana necunoscuta, prin care se anunta ca aeroportul este minat si se solicita despagubiri financiare. Imediat, angajatii Politiei de Frontiera au anuntat toate entitatile care presteaza servicii in aeroport in vederea sporirii masurilor de securitate, la fel au fost mobilizate toate echipele de interventie ale serviciilor specializate ale MAI. De asemenea, un grup de interventii, format din ofiterii de investigatii si ofiteri de urmarire penala ai Politiei de Frontiera au demarat actiuni de identificare a persoanei care a semnalat existenta bombei. Vom reveni ulterior cu mai multe informatii.", se arata in comunicatul Politiei de Frontiera.

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei de Frontiera, Raisa Novitchi, pe posta electronica a Aeroportului a ajuns un mesaj cum ca aeroportul este minat. Persoana care a scris mesajul a cerut o suma de bani.