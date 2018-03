Alexandru Tanase, demisioneaza din functia de ministru al Justitiei: "N-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni tinta electorala"

Alexandru Tanase, demisioneaza din functia de ministru al Justitiei. In anuntul a fost facut in aceasta dimineata pe pagina sa de facebook, acesta spune ce nu a preluat portofoliul de ministru pentru a deveni tinta electorala, nu si-a propus sa se implice in activitati politice si ca in zilele urmatoare isi va prezenta demisia.