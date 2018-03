Alexandru Tanase pleaca din functia de ministru al justitiei, dupa ce un post de televiziune a difuzat o interceptare telefonica in care acesta ar vorbi cu Veaceslav Platon, despre furtul miliardului - VIDEO

Alexandru Tanase si-a anuntat demisia in aceasta dimineata intr-o postare pe facebook.

Alexandru TĂNASE, MINISTRUL JUSTIȚIEI: “Nu mi-am propus nici pentru o clipă să mă implic în activităţi politice, cu atât mai mult n-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni ţintă electorală. Orice funcţie de demnitate publică, să bazează mai întâi de toate pe încredere publică. Atunci când această încredere este periclitată, chiar şi din motive lipsite de pertinenţă, orice iniţiativă cât de bună ar fi, nu va da rezultatul scontat.”

Se intampla dupa ce Jurnal TV a publicat o pretinsa convorbire telefonica purtata de Tanase cu Veaceslav Platon, inca acum cativa ani. Cei doi discuta despre furtul miliardului.

“-Spune-mi, te rog. Tu doar eşti, totuşi, autoritate. Chiar e imposibil de văzut banii, unde au plecat? Doar este o sumă mare de bani. Nu sunt 100 de lei.-Saşa, nimeni nu-i caută.-Cum adică, nu-i caută?-Iată aşa.

Nimeni nu caută nimic. Nimic nu întreprinde. -De ce nu încearcă? Este o situaţie stranie. Nu puteau să întoarcă o parte din bani? Îşi curăţau reputaţia...-Saşa, care o parte de bani? Ce-i cu tine? Să ia şi să întoarcă banii?- Dar, de ce nu? Dacă pot fi găsiţi şi aşa mai departe.-Tu doar ştii cui să-i pui întrebarea asta. Pune-i-o.-Cui să i-o pun?-Lui Vladic. Vladic, ascultă, poate întorci o parte din bani? Vei vedea reacţia lui.”

Imediat dupa aparitia inregistrarii Alexandru Tanase a recunoscut pe facebook ca a vorbit anterior cu Veaceslav Platon, dar a putu confirma autenticitatea discutiei, precizand totodata ca aceasta nu scoate in evidenta nimic interesant, decat insasi faptul ca a existat. Purtatorul de de cuvant al democratilor nu ne-a raspuns nici astazi la telefon.

Pentru Ziarul de Garda Vitalie Gamurari a declarat ca a aflat din presa, atat despre discutia telefonica cat si despre anuntul privind demisia, precizand ca decizia ii apartine lui Tanase si ca subiectul va fi discutat la partid iar pozitia PDM va fi expusa in cadrul unui briefing. De altfel, nici Alexandru Tanase nu ne-a raspuns la telefon. Purtatorul de cuvant a lui Ilan Sor a spsu ca nu comenteaza informatiile ce se contin in inregistrare, unde se spune ca Ilan Sor este implicat in disparitia miliardului.

“-Desigur, Ilan are o parte mare de vină, pentru ca el a început. Politicienii s-au conectat deja pe la sfârşit şi au încheiat situaţia. Dar gaura cea mai mare, desigur a fost făcuta de Ilan. Cu certitudine.Ce va fi cu el? - Cu Ilan? Il vor închide? - Îl vor închide, totuşi? Serios? - Sau îl vor închide sau îi vor da posibilitatea să plece. - Serios? Aşa crezi? În ce constă joaca? Dacă o să-l închidă? - Păi lui îi spun că nu-l vor închide. Totul este simplu.”

Nu am reusit sa dam de avocatii lui Platon. Acestia nu ne-au raspuns la telefon. In aprilie anul trecut omul de afaceri a fost condamnat la 18 ani de inchisoare in dosarul fraudelor de la BEM.

In decembrie el a fost condamnat la inca 12 ani de inchisoare in al doilea dosar in care este acuzat de corupere pasiva si escrocherie. Platon se declara nevinovat. Cariera publica a lui Alexandru Tanase incepe in 2007, fiind printre primii fondatori ai Partidului Liberal Democrat. Ulterior a detinut functia de consilier municipal si deputat.

Din 2009 pana in 2011 a fost ministru al Justitiei, pentru ca dupa asta, pana in 2017 sa fie presedinte al Curtii Constitutionale. A ajuns din nou in fotoliul de la Justitie in ianuarie 2018, dupa remanierile guvernamentale anuntate de Vlad Plahotniuc.

Acum Tanase urmeaza sa prezinte cererea de demisie prim-ministrului, cel care o va semna si transmite presedintelui, care la randul sau va emite un decret de revocare. Ulterior Pavel Filip ii va propune lui Igor Dodon o alta candidatura la Justitie, iar daca acesta va refuza in mod repetat sa o accepte risca uaerasi sa fie suspendat temporar.