Alina Zotea, despre Mercedesul cu care se plimba in ultimele zile: "Este o masina in leasing. Am vandut alta masina si mi-am cumparat aceasta" - VIDEO

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Este o masina in leasing, este si in declaratia de avere si nu trebuie stipulat si nu trebuie sa spun mai multe decat sunt declarate."

Vadit deranjata, liberala a spus ca a costat-o o nimica toata - 15 mii de euro.

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Si rata pe care o am lunar, si nu a costat 50 de mii de euro, eu am vandut o masina si din salariu puteti sa calculati."

In declaratia de avere pentru anul 2015, Alina Zotea a indicat ca a incasat din salariul de deputat suma de 99 de mii de lei, adica in medie 8 mii de lei pe luna, plus 14 mii de lei ar fi primit indemnizatii, nu este clar insa pentru ce. Tot in 2015 ea a vandut un Mercedes cu 8 mii de euro.

Anterior, a atras atentia si masina democratului Constantin Tutu - un Mercedes ca al presedintelui, a premierului sau a sefului sau de partid Vlad Plahotniuc. Pretul unui astfel de automobil porneste de la 77 de mii de euro si ajunge la 280 de mii de euro.