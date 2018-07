Alocarea primei transe a asistentei macrofinanciare europene, amanata din cauza deciziei CSJ de anulare a alegerilor din Chisinau - Newsmaker.md

Publicatia a solicitat o informatie oficiala de la Comisia Europeana, ca sa afle daca anularea rezultatelor alegerilor din Chisinau va afecta asistenta macrofinanciara de 100 de milioane de euro promisa tarii noastre.

Newsmaker.md scrie ca disbursarea primei transe a fost deocamdata suspendata. Potrivit Comisiei Europene, acordarea suportului financiar este conditionata de cativa factori.

“Asistenta depinde de implementarea unor masuri economice si de indeplinirea unor anumite conditii politice: respectarea mecanismelor democratice, a suprematiei legii si a drepturilor omului” - se arata in raspunsul serviciului de presa al Comisiei Europene, oferit newsmaker.md.



Institutia considera ca Moldova si-a indeplinit angajamentele economice. Cele politice, insa, potrivit CE, nu au fost implementate in masura deplina.

“Evaluarea, efectuata de Comisia Europeana in comun cu Serviciul european pentru politica externa, a aratat ca n-au fost indeplinite conditiile politice.

Aceasta concluzie a fost trasa dupa evenimentele recente din Moldova, si, in particular, dupa decizia Curtii Supreme de Justitie, care, pe 25 iunie a invalidat rezultatele alegerilor din Chisinau. Din acest motiv, alocarea primei transe a asistentei macrofinanciare a fost amanata”, se mai arata in scrisoarea Comisiei Europene.

Anterior, comisarul european pentru extindere si politici de vecinatate, Johannes Hahn a declarat ca dupa decizia CSJ a primit un sms de la premierul Pavel Filip.

Prim-ministrul moldovean se arata ingrijorat de decizia judecatorilor si se intreba daca aceasta hotarare va afecta alocarea asistentei financiare in valoare de 100 de milioane de euro din partea Ununii Europene. Intr-un interviu pentru Europa Libera, publicat pe 27 iunie, Hahn, care criticase decizia CSJ, declara ca subiectul asistentei financiare urma sa fie discutat la Bruxelles.