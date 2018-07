Alocatiile pentru hrana copiilor in scoli si gradinite ar putea fi majorate cu 40 de lei si nu cu doi lei, daca s-ar renunta la constructia arenei si ar recupera miliardul furat. Calculele, facute de partidele din opozitia de dreapta - VIDEO

51 de milioane de lei este suma alocata de autoritati pentru majorarea cu doi lei a alocatiei alimentare zilnice pentru copii. Banii se refera la primele patru luni din urmatorul an de studii si de ei ar urma sa beneficieze 290 de mii de copii din tara, adica cei din gradinite si scoli.

CALCULUL FACUT DE AUTORITATI

51 000 000 lei/290 000 copii/75 zile = 2 lei/zi.

Opozitia a facut propriile calcule, luand in considerare cheltuielile pentru Arena Chisinau si cele pentru acoperirea miliardului furat.

CALCULUL FACUT DE PPDA

200 000 000 lei(Arena)+ 800 000 000 lei (dobanzi)= 1 000 000 000 lei

1 000 000 000 lei/290 000 copii/75 zile = 40 lei/zi

In total, este vorba de 1 miliard de lei, care ar ajunge pentru a majora cu 40 de lei alocatiile destinate alimentatiei copiilor.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: “Vorbim despre 810 milioane, pe care populatia RM este obligata sa intoarca statului in acest an, desi nu le-a furat, plus cele 200 de milioane de pe urma acestei arene.”

Serviciul de presa al Ministerului Educatiei ne-a spus ca nu comenteaza afirmatiile facute de politicieni. Atunci cand europenii anuntau ca suspenda asistenta macrofinanciara invocand motivul ca alegerile de la Chisinau nu au fost validate, premierul Pavel Filip mentiona ca acesti bani urmau sa fie folositi pentru mancarea copiilor si salariile educatorilor.

Reprezentantii delegatiei Uniunii Europene, insa, au declarat pentru Centrul de Politici si Reforme ca banii nu au o destinatie concreta, urmand sa fie folositi pentru a sprijini bugetul si a stabiliza macroeconomia.

Dumitru ALAIBA, DIRECTOR PROGRAME CPR MOLDOVA: “Dupa ce s-a anuntat ca banii nu vin, noi brusc am fost informati cu multa drama ca banii astia era destinati pentru alimentatia copiilor. Asta e cinic, pt ca unicul efect scontat este ca ce? Se astepata ca populatia acum sa dea vina pe UE pentru alimentatia proasta in scoli?”

Ieri, Pavel Filip incerca sa explice ca el a dat doar un exemplu.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: “Toate veniturile suplimentare in bugetul statului sunt orientate spre programe sociale. Sa intelegem, s-a incercat a da o lovitura pe copii, pe salariile bugetarilor si asa mai departe.”

Alimentatia copiilor din gradinite a fost subiectul unui scandal in noiembrie 2016 cand s-a descoperit ca pe mesele micutilor ajungeau produse alterate. La institutiile prescolare din Chisinau se aloca 29 de lei pentru meniul zilnic al unui copil, micul dejun al elevilor face 10 lei si 50 de bani.