Galagie la aeroport. O femeie care urma sa zboare la Venetia s-a luat la harta cu politistii de frontiera, care au obligat-o sa coboare din autocar - VIDEO

Imaginile au fost filmate de un pasager, care a suprins momentul in care femeia este fortata sa coboare din autocarul care urma sa duca oamenii la aeronava.

Femeia, care urma sa zboare la Venetia impreuna cu cei doi copii ai sai, sustine ca neintelegerea ar fi aparut din cauza ca ea avea patru bagaje de mana, si nu trei.

Adriana RACOVIȚĂ, PASAGER: “Au motivat ca nu am tichet, iar eu le-am spus ca nu am stiut ca trebuie sa le pun. Au chemat politia si a iesit pana la urma ca eu m-am dus fortat la autocar si nu am prezentat pasaportul.”

Oamenii legii sustin ca au intervenit la solicitarea companiei aeriene care a operat zborul. Reprezentantii acesteia i-ar fi anuntat ca femeia nu ar fi platit pentru bagajele suplimentare.

Raisa NOVIȚCHI, PURTĂTOR DE CUVÂNT, POLIȚIA DE FRONTIERĂ: “Politistii de frontiera au aplicat forta pe motiv de comportament agresiv. Moldoveanca s-a ales cu un proces verbal. Persoana precizeaza ca nu are obiectii fata de politistii de frontiera dar catre reprezentantii companiei pentru ca nu au precizat procedura de inregistrare a bagajelor.”

Din cauza ca femeia ar fi refuzat sa coboare din autocar si s-ar fi luat la harta cu politistii de frontiera, ceilalti pasageri au fost transferati intr-un alt autocar. Toata neintelegerea a facut ca zborul sa intarzie in jur de 40 de min.

Nina ANTOCI, PASAGER: “Dintr-o parte ei s-au compartat foarte urat, chiar daca era doamna vinovata. Au fortat-o sa se dea jos din autocar si ea si copiii .O trageau, cadea jos sarmana.”

Femeia s-a ales cu o amenda de 300 de lei pentru tulburarea ordinii publice, a pierdut zborul, respectiv si banii pentru bilete. Ulterior, a cumparat alte bilete pentru care a platit inca 400 de euro.